Google segnala le app android che prosciugano la batteria prima di scaricarle

Google ha introdotto nel suo Play Store una funzione che segnala le app Android che consumano molto la batteria prima di essere scaricate. La novità riguarda una nuova metrica che monitora il numero di risvegli del dispositivo causati dalle app e le condizioni di esenzione previste. Questa misura mira a offrire agli utenti informazioni più chiare sui consumi delle applicazioni.

Questo testo sintetizza le recenti misure implementate dal Google Play Store per segnalare il battimento della batteria da parte delle app, la nuova metrica che misura i wake up e le condizioni di esenzione previste. viene spiegato come funziona l’avviso visibile nelle schede delle applicazioni, quali effetti può avere sulla visibilità nello store e quali criteri guidano le eccezioni. Dal 1 marzo 2026 è in corso la diffusione di una notifica visibile nelle schede delle app, pensata per informare gli utenti quando un’app potrebbe consumare batteria in modo anomalo a causa di attività in background molto frequenti. l’indicazione riportata comunica che questa app potrebbe utilizzare più batteria del previsto per via di attività in background significative. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Google segnala le app android che consumano la batteria prima di scaricarleun aggiornamento di google play introduce un avvertimento dedicato al consumo di batteria associato alle attività in background e una nuova metrica...

Google inizia a segnalare le app che drenano la batterial’ecosistema google play sta rafforzando la trasparenza sui consumi energetici delle applicazioni.

Contenuti utili per approfondire Google segnala.

Temi più discussi: Google Maps, ecco la nuova icona dell'app Android; Addio all’app Meteo negli Android: sarà sostituita da una ricerca in Google; Google Messages prepara l’integrazione con Find Hub; Google Gemini 3.1 Pro: agenti, ricerca visiva e app Enterprise.

Google Play Store segnala le app Android che consumano troppa batteriaGoogle introduce avvisi nel Play Store per le app Android che consumano troppa batteria. Il sistema si basa sulla metrica Excessive Partial Wake Locks analizzata tramite Android vitals. msn.com

App Android che asciugano la batteria, ora Google Play le segnalaUn avviso nelle schede delle applicazioni Android che consumano troppa batteria: utenti informati, sviluppatori stimolati a far meglio. msn.com

App Android che asciugano la batteria, ora Google Play le segnala x.com

NEWS - Google AI Mode sotto esame: AGCOM prepara una segnalazione alla UE sui rischi per l'informazione - facebook.com facebook