A partire da settembre 2026, Google Chrome cambierà modalità di aggiornamento. Il browser più diffuso riceverà nuove versioni ogni due settimane, invece di ogni quattro. La novità riguarda la frequenza degli aggiornamenti e riguarda il processo di rilascio del software. La decisione si applica a partire dalla data stabilita e coinvolge l’intero ciclo di sviluppo del browser.

Google prova a cambiare marcia nello sviluppo del suo browser più diffuso. A partire da settembre 2026, Chrome riceverà aggiornamenti molto più frequenti: le nuove versioni verranno rilasciate ogni due settimane invece che ogni quattro, come avviene oggi. La decisione rappresenta una svolta importante nel ciclo di sviluppo del browser e ha un obiettivo preciso: ridurre il cosiddetto “patch gap”, cioè il tempo che intercorre tra la scoperta di un problema di sicurezza e la distribuzione della relativa correzione. Secondo Google, una frequenza maggiore degli aggiornamenti consentirà agli utenti e agli sviluppatori di avere accesso più rapido a miglioramenti delle prestazioni, nuove funzionalità e correzioni di bug. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Google Chrome, inizia la rivoluzione: nuovi aggiornamenti ogni 2 settimane. Ecco quando inizia la release

