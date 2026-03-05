Good Boy recensione | Stephen Graham e Anson Boon in un film provocatorio e disturbante

“Good Boy” è un film diretto da Jan Komasa, interpretato da Stephen Graham e Anson Boon, che presenta una narrazione intensa e disturbante. La pellicola affronta tematiche forti e si distingue per le sue immagini provocatorie, mettendo in scena un confronto diretto con lo spettatore. La produzione è stata accolta con attenzione da parte del pubblico e della critica, definendola un'opera che sfida le aspettative.

La nostra recensione di Good Boy, film di Jan Komasa con protagonisti Stephen Graham e Anson Boon: una storia provocatoria e disturbante che sfida il pubblico. Tommy è un ragazzo che vive di eccessi, finché una notte viene rapito e si risveglia incatenato nel seminterrato di una casa sconosciuta. A tenerlo prigioniero è una famiglia apparentemente innocua che sostiene di volerlo rieducare e trasformarlo in un bravo ragazzo. La storia gioca costantemente sull'ambiguità morale e sul confine tra giusto e sbagliato ma riflette anche su temi come la perdita, le relazioni umane, la libertà e il controllo. Attraverso un dark humor tagliente e un'atmosfera inquietante, il film pone allo spettatore domande scomode sul rapporto tra sicurezza e libertà.