Gli ultimi eventi militari in Medio Oriente hanno portato alcuni analisti cinesi a modificare la loro visione sugli Stati Uniti, affermando che il paese non sarebbe in declino. La guerra in Iran ha suscitato discussioni e riflessioni tra gli esperti, che ora vedono un quadro diverso rispetto a quanto affermato in passato. La situazione ha acceso un confronto tra le analisi sulla posizione globale degli Stati Uniti.

Dopo le operazioni contro Iran e Venezuela, diversi analisti cinesi rivedono la narrativa sul declino di Washington: gli Stati Uniti restano una potenza militare capace di colpire ovunque con rapidità e tecnologia Gli ultimi sviluppi militari in Medio Oriente stanno spingendo svariati analisti cinesi a rivedere la narrativa che vorrebbe gli Stati Uniti in declino. Le operazioni condotte da Washington insieme a Israele contro la leadership iraniana, culminate nell'uccisione della guida suprema Ali Khamenei e di numerosi comandanti militari, hanno mostrato una capacità di proiezione militare che molti osservatori ritenevano ormai ridimensionata.

© Ilgiornale.it - “Gli Usa non sono in declino”: così la guerra in Iran fa cambiare idea alla Cina

