Gli Usa colpiscono mille obiettivi in 24 ore grazie all’intelligenza artificiale

Le forze armate statunitensi hanno condotto circa mille attacchi in 24 ore contro obiettivi nell’Iran. L’uso dell’intelligenza artificiale avrebbe permesso di pianificare e eseguire le operazioni in modo rapido e numeroso. La campagna militare si è svolta senza interruzioni nel breve periodo, con azioni concentrate in un’unica giornata. Non sono stati diffusi dettagli sui bersagli colpiti.

Le forze armate statunitensi avrebbero colpito circa mille obiettivi nel corso delle prime 24 ore dell’attacco contro l’Iran. Si tratta di un ritmo estremamente rapido, difficile da ottenere esclusivamente con metodi tradizionali basati sull’analisi umana. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, a facilitare questa velocità sarebbe stato l’impiego di sistemi basati su intelligenza artificiale, capaci di processare enormi quantità di informazioni in tempi molto brevi. Questi strumenti non solo accelerano l’individuazione dei bersagli, ma permettono anche di reagire in tempo reale alle evoluzioni sul campo, riducendo i tempi di decisione e aumentando la precisione operativa. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Gli Usa colpiscono mille obiettivi in 24 ore grazie all’intelligenza artificiale Raid nella notte in Siria: gli Usa colpiscono 70 obiettivi legati all’Isis. Trump: chi ci attacca verrà colpitoLe forze armate americane hanno dato il via all’operazione “Occhio di falco” in Siria, colpendo oltre 70 obiettivi dello Stato islamico. Leggi anche: Wikipedia si trasforma in TikTok: nasce WikiTok, creato in poche ore grazie all’intelligenza artificiale A rich heir showed up in a wedding gown—never underestimate the soft-looking bride.MIYA Approfondimenti e contenuti su Gli Usa colpiscono mille obiettivi in.... Discussioni sull' argomento L’Iran colpisce gli alleati Usa nel Golfo e minaccia l’inferno; La guerra d'Iran si allarga, Israele colpisce Hezbollah e altre notizie interessanti; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; USA e Israele attaccano l’Iran, von der Leyen e Costa: Sviluppi estremamente preoccupanti. Teheran accusa: "Affondata nave con 130 marinai, gli Usa si pentiranno amaramente". Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi su X: "Perpetrata un'atrocità in mare". - facebook.com facebook Ecco come le Forze di Israele e gli Usa si dividono il lavoro nelle operazioni in Iran x.com