Un gruppo di scout sta portando avanti un’attività dedicata alla memoria degli eccidi nazisti avvenuti nel territorio aretino. Durante l’evento, i giovani partecipanti hanno raccolto testimonianze e approfondito i fatti storici legati a quegli eventi tragici. L’iniziativa si svolge in un contesto di rispetto e approfondimento, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di quanto accaduto.

Arezzo, 5 marzo 2026- Un’attività scout tra memorie e ricordi degli eccidi nazisti sul territorio aretino. La sezione di Arezzo dell’ANVCG - Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra ha ospitato un gruppo di ragazzi tra gli undici e i sedici anni dell’Arezzo7 della parrocchia di San Marco La Sella che sono stati accompagnati alla scoperta di alcune delle più tristi pagine della storia locale, approfondendo le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale su comunità e territorio. L’incontro ha proposto un vero e proprio percorso di educazione alla memoria, con un confronto tra diverse generazioni per avvicinare gli scout a vicende ancora profondamente radicate nell’identità locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli scout tra memorie e ricordi degli eccidi nazisti sul territorio aretino

Risarcimenti per gli eccidi nazisti. La Cassazione: processo ad Arezzodi Laura Lucente La causa civile sui risarcimenti per gli eccidi nazisti di Civitella Val di Chiana e Vallucciole deve essere giudicata dal Tribunale.

Comunicato Stampa: “Tutto d'un fiato. Tra memorie, indagini e sentimenti”, il presente visto dal banco dei ricordiNel pomeriggio del 20 luglio 1969, in un paese dell'entroterra siciliano, i riti e le abitudini della sera si fermano per alcune ore.

