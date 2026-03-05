Gli scarichi illegali nel Sud Milano | Il livello di incività è aumentato

Nel Sud Milano sono stati individuati diversi soggetti coinvolti in scarichi illegali di rifiuti, che hanno creato discariche abusive in varie zone. Le autorità hanno fermato alcuni di questi responsabili, che si occupavano di abbandonare materiali di ogni tipo in spazi pubblici e privati. L’attività illegale sembra aver registrato un aumento negli ultimi tempi.

Presi gli inquinatori seriali che lasciavano rifiuti di ogni genere in diversi luoghi, dando origine a discariche abusive. Il merito è di una serie di controlli effettuati dalla Polizia Locale dell’ Unione i Fontanili. Senza troppi clamori, sotto traccia e cercando di non fare troppo "rumore", nell’ultima settimana la Polizia Locale ha chiuso il cerchio intorno ad alcuni importanti abbandoni di rifiuti scoperti sul territorio dell’Unione. Grazie alle lunghe indagini svolte con pazienza dal personale del gruppo investigativo del Comando, gli scarichi abusivi accertati a Rosate, Noviglio, Vermezzo con Zelo e Gaggiano — alcuni dei quali di forte impatto ecologico — hanno portato all’identificazione dei responsabili, che sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

