Gli ha spezzato un braccio Scoppia la protesta in Senato poi l’orrore | il video è da brividi

Durante una seduta della sottocommissione delle Forze armate del Senato degli Stati Uniti, l’ex marine Brian McGinnis è stato rimosso con la forza dall’aula dopo aver interrotto i lavori per protestare contro la guerra in Iran, suscitando reazioni di forte tensione e un video che mostra momenti di grande impatto.

Momenti di forte tensione durante una seduta di una sottocommissione delle Forze armate del Senato degli Stati Uniti, quando l’ex marine Brian McGinnis è stato allontanato con la forza dall’aula dopo aver interrotto i lavori con una protesta contro la guerra in Iran. McGinnis, veterano dei Marines e candidato del Partito Verde al Senato in North Carolina, ha preso la parola senza autorizzazione circa mezz’ora dopo l’inizio della seduta, alzandosi improvvisamente in piedi e interrompendo i lavori della commissione. Durante l’intervento, l’ex militare ha accusato la politica estera americana, dichiarando che “gli Stati Uniti non vogliono mandare i propri figli a combattere per Israele”, parole che hanno immediatamente fatto salire la tensione all’interno dell’aula. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

