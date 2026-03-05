Gli allievi del centro L’Assolo hanno suonato in un festival dedicato al pianoforte

Gli allievi del centro L’Assolo hanno partecipato a un festival dedicato al pianoforte, tenutosi all’hotel Promenade di Montesilvano. I pianisti del centro hanno eseguito brani diversi, mettendo in mostra le loro abilità su tutti e 88 i tasti del pianoforte durante l’evento. La manifestazione ha visto protagonisti i giovani musicisti in un contesto pubblico.

Quasi 30 pianisti di età compresa tra i 5 ed i 38 anni, allievi del centro studi musicali L'Assolo di Simone Pavone si sono esibiti all'hotel Promenade di Montesilvano I pianisti de L'Assolo hanno celebrato gli 88 tasti del pianoforte in un vero e proprio festival, andato in scena all'hotel Promenade di Montesilvano. Evento che ha visto protagonisti quasi 30 pianisti di età compresa tra i 5 ed i 38 anni, allievi del centro studi musicali L'Assolo di Simone Pavone. I brani proposti hanno spaziato dalla musica classica al jazz, da colonne sonore ai simboli del pop e del rock. "Sono occasioni che cerco di organizzare non solo per mettere in mostra i frutti del lavoro dei ragazzi ma soprattutto per far prendere confidenza con le emozioni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

