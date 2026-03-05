Glaucoma nuovi indizi per decifrare rebus di questa malattia | tris molecole può proteggere nervo ottico

Il glaucoma è la seconda causa di cecità irreversibile a livello globale e rappresenta un vero e proprio enigma medico. Recenti studi suggeriscono che l’utilizzo di tre molecole potrebbe offrire una protezione al nervo ottico, ma i dettagli e le implicazioni di questa scoperta sono ancora in fase di approfondimento. La ricerca continua a cercare risposte per comprendere meglio questa malattia complessa.

(Adnkronos) – Un rebus più intricato di quello che si potrebbe immaginare. E’ il glaucoma, seconda causa di cecità irreversibile nel mondo. La malattia in molti pazienti continua a progredire anche quando la pressione intraoculare è sotto controllo, suggerendo che alla base vi siano processi più complessi, legati alla sofferenza metabolica delle cellule ganglionari retiniche e dei loro assoni, particolarmente ricchi di mitocondri. Tre molecole – nicotinamide, piruvato e coenzima Q10 – potrebbero aprire una nuova prospettiva nella protezione del nervo ottico nel glaucoma. Studi recenti indicano infatti che la loro associazione è in grado di ridurre la morte cellulare e la neuro-infiammazione, stimolando al tempo stesso l’attività energetica delle cellule nervose. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

