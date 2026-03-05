Giustizia le ragioni del sì e del no | Di Pietro e Caselli a confronto

Sabato a Palermo, Antonio Di Pietro, ex magistrato, ha spiegato che il passaggio dal sistema inquisitorio a quello accusatorio rappresenta la ragione del suo sì alla giustizia. Caselli, invece, ha espresso opinioni diverse sulla stessa questione. La discussione riguarda le modalità di funzionamento del sistema giudiziario e le sue implicazioni. La presenza di entrambe le figure si inserisce in un dibattito più ampio sulla riforma della giustizia.

L’ex pm Antonio Di Pietro sabato sarà a Palermo e afferma: «È la naturale conseguenza del passaggio dal sistema inquisitorio a quello accusatorio». Mentre per l’ex procuratore Gian Carlo Caselli: «È una vera e propria truffa, una modifica contro la magistratura. Non ci saranno benefici per i cittadini» Di Pietro: questa riforma è una soluzione tecnica ineccepibile Si dice certo che la riforma sulla quale saremo chiamati a esprimerci nel referendum del 22 e 23 marzo creerà la “vera” indipendenza dei magistrati dalla politica e dalle correnti. E rivela che qualche anno fa un sondaggio fra le toghe sulla proposta di nomina per sorteggio al Csm vide il 40% dei suoi ex colleghi favorevoli: “Pure Gratteri lo era. 🔗 Leggi su Feedpress.me

