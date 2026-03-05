Giusi Princi elogia il Polo Liceale Campanella–Fiorentino | un riconoscimento che onora la Calabria

Giusi Princi ha espresso apprezzamento per il Polo Liceale Campanella–Fiorentino di Lamezia Terme, definendolo un esempio di memoria, impegno e creatività. La politica ha riconosciuto ufficialmente il ruolo della scuola come rappresentante della Calabria, sottolineando il valore del lavoro svolto dagli studenti e dagli insegnanti. Il messaggio si rivolge alla comunità scolastica e alla regione nel suo insieme.

Giusi Princi: "Riconoscimento al Polo liceale Campanella–Fiorentino di Lamezia Terme, orgoglio calabrese ed esempio di memoria, impegno e creatività" La scuola calabrese continua a distinguersi nel panorama nazionale grazie a percorsi formativi capaci di unire innovazione, rigore storico e cittadinanza attiva. A sottolinearlo è l'europarlamentare Giusi Princi, che celebra il prestigioso riconoscimento ottenuto dal Polo Liceale Campanella–Fiorentino di Lamezia Terme, premiato a Roma – presso Palazzo Montecitorio – con il primo premio del concorso nazionale dedicato al Giorno del Ricordo, promosso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.