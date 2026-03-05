Giuseppe Rossi su Bastoni | Non si può dare torto a un giocatore che fa di tutto per vincere

Giuseppe Rossi ha parlato di Bastoni e Kalulu durante una puntata di The Italian Football Podcast, commentando il clamore mediatico nato dal caso tra i due giocatori dell’Inter. La discussione è stata incentrata sulle azioni di Bastoni e sulle reazioni che si sono susseguite, senza entrare in analisi sulle motivazioni o sulle conseguenze. La conversazione si è concentrata esclusivamente sui fatti e le dichiarazioni recenti.

Mercato Inter, Romano sulle voci su Alisson: «Vi dico cosa c’è di vero. Vicario? Lui ha aperto ai nerazzurri ma.» Futuro Calhanoglu, le possibili strategie di mercato della società nerazzurra: il turco ai saluti? Calciomercato Inter LIVE: missione di Ausilio in Francia, le ultime di Romano tra Alisson e l’interesse dell’Arsenal s Esposito Calhanoglu, nel prossimo calciomercato l’addio non è da escludere: c’è già il nome del sostituto. Gioca in Serie A Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter Primavera Atalanta, El Mahboubi non basta: nerazzurri beffati nel finale dalla rete di Baldo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Giuseppe Rossi su Bastoni: «Non si può dare torto a un giocatore che fa di tutto per vincere» Giuseppe Rossi supporta ICE su X e poi cancella tutto: la gaffe social dell’ex calciatore fa discutere il webGiuseppe Rossi, ex attaccante della Nazionale italiana e di club come Fiorentina e Villarreal, si è trovato al centro di una forte polemica per... Di Livio sicuro su Spalletti: «Deve firmare subito, con 2-3 giocatori può vincere lo scudetto. La partita con il Galatasaray può dare questo»Calciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Contenuti e approfondimenti su Giuseppe Rossi. Caso Bastoni, G.Rossi: Non do la colpa a lui ma al Var: a cosa serve?Giuseppe Rossi, ex attaccante della Nazionale Italiana, del Manchester United e della Fiorentina tra le altre, è stato ospite del The Italian Football Podcast e ha commentato ... milannews.it Pepito Day: Giuseppe Rossi torna a Firenze per una grande festa del calcioIl 12 febbraio, presso la Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell'evento, che ha visto la partecipazione di figure di spicco del mondo dello ... affaritaliani.it