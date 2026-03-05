Si è svolto il secondo appuntamento del ciclo di conferenze “Risorgimento a Roma”, dedicato a Giuseppe Mazzini. L’evento ha approfondito il ruolo di Mazzini nel Risorgimento capitolino e ha analizzato le sue attività e i suoi ideali durante quel periodo. La conferenza ha coinvolto storici e studiosi che hanno presentato le loro ricerche e interpretazioni sulla figura del patriota italiano.

Cosa: Secondo appuntamento del ciclo di conferenze “RISORGIMENTO A ROMA”, dedicato alla figura di Giuseppe Mazzini.. Dove e Quando: Archivio Storico Capitolino (Piazza dell’Orologio 4), lunedì 9 marzo 2026 alle ore 17:00.. Perché: Un’occasione per riflettere sull’eredità ideale della Repubblica Romana del 1849 e sul progetto politico di una nazione moderna.. Roma non è soltanto un museo a cielo aperto di antichità imperiali o di magnificenze barocche; è anche, e soprattutto, il terreno su cui si è consumata la battaglia per l’identità nazionale italiana. In questo contesto di profonda analisi storica, il ciclo di incontri “RISORGIMENTO A ROMA” si propone come un faro per illuminare le dinamiche che hanno condotto alla nascita dello Stato unitario. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - “Giuseppe Mazzini e la Terza Roma”: Un viaggio nel Risorgimento capitolino

Radix tra confini e Risorgimento: viaggio a Trieste e Casale Monferrato sulle tracce delle radici d’ItaliaDoppia tappa per Radix su Rai 3: Edoardo Sylos Labini porta il pubblico alla scoperta di Trieste e Casale Monferrato, città simbolo della storia...

Roma-Milan 1-1 (90?): De Winter illude, poi il pari capitolino | Serie A NewsÈ terminata da pochi minuti Roma-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma.

Una selezione di notizie su Giuseppe Mazzini.

Temi più discussi: CORSO GIUSEPPE MAZZINI 93 - NUOVE RADICI – DESIGN, MATERIA, CULTURA E FUTURO SOSTENIBILE; San Rocco di Camogli. Da Tucca e Leva per assaggiare la torta di Giuseppe Mazzini; La Domus Mazziniana uno scrigno prezioso per la Toscana e l’Italia, visita dell’assessora Cristina Manetti; Guerriere. Storie di donne controcorrente.

Gesù, Socrate e l'idea religiosa dell'anticlericale Giuseppe MazziniNel 1805 nasceva in una Genova in quel momento napoleonica Giuseppe Mazzini, e ricordarlo oggi nel giorno della sua nascita, il 22 giugno, risuona come un nuovo invito comunitario all’unità e alla ... huffingtonpost.it

Giuseppe Mazzini, per i 220 anni dalla nascita una celebrazione tra musica, storia e cittadinanzaUna serata intensa, colma di storia, musica, civiltà e senso delle istituzioni, quella che ieri ha celebrato il 220° anniversario della nascita di Giuseppe Mazzini. Nell’Auditorium dell’Opera ... ilmessaggero.it

NEW| PE26 Vi aspettiamo nel nostro negozio di Torino in Via Giuseppe Mazzini 7/b. Per info e spedizioni 3806351138 - facebook.com facebook