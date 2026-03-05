Giulia Salemi ritrova la ‘sorella’ dopo 25 anni | l’incontro emozionante a teatro a Milano

Giulia Salemi ha incontrato la sorella dopo 25 anni durante uno spettacolo a Milano. L’influencer ha condiviso sui social l’emozione dell’incontro avvenuto nel pubblico del teatro durante la rappresentazione di “Notre Dame de Paris”. Nel post, ha spiegato di aver provato sensi di colpa nei confronti della sorella prima di riconoscerla. L’evento è stato descritto come un momento molto intenso.

L'influencer racconta sui social il momento inaspettato durante lo spettacolo "Notre Dame de Paris": "Avevo sensi di colpa nei suoi confronti" Per Giulia Salemi una serata a teatro si è trasformata in un momento carico di emozione. L'influencer e conduttrice ha raccontato sui social di aver incontrato per caso una ragazza molto importante del suo passato, che considera da sempre come una sorella, dopo ben 25 anni.

Giulia Salemi e l’incontro magico a teatro: riabbraccia la “sorellina” dopo 25 anniL’influencer e conduttrice Giulia Salemi ritrova per caso a Milano la sorellina Nausika durante un musical e annuncia novità emozionanti…...

Giulia Salemi ritrova la “sorella” Nausika dopo 25 anni: “Siamo cresciute insieme, è una storia privata”Giulia Salemi racconta su Instagram l'incontro avvenuto per caso a Milano con sua sorella non di sangue, Nausika.

