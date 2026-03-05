Giuli ha aperto giovedì 5 marzo a Venezia la mostra “Etruschi e Veneti. Acque, culti e santuari” presso Palazzo Ducale. L’esposizione presenta un approfondimento sulle pratiche religiose delle antiche civiltà etrusche e venete, con un focus particolare sull’importanza dell’acqua nei loro rituali e credenze. La mostra si concentra sugli aspetti culturali e simbolici di questi popoli e le loro connessioni storiche.

Un confronto inedito, un'indagine comparata sul ruolo fondativo dell'acqua nell'orizzonte del sacro e per lo sviluppo delle società in due grandi civiltà dell'Italia preromana Inaugurata giovedì 5 marzo, a Venezia la mostra “Etruschi e Veneti. Acque, culti e santuari”: un racconto intorno al complesso e affascinante mondo delle pratiche religiose antiche, in cui l’acqua assume un valore generativo, terapeutico e identitario. Aprirà al pubblico dal 6 marzo al 29 settembre 2026 nelle sale dell’Appartamento del Doge di Palazzo Ducale. “Questa mostra ci insegna che l’antico è sempre presente e che Venezia si conferma centro delle arti e della promozione di grandi relazioni culturali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Giuli inaugura la mostra “Etruschi e Veneti” a Palazzo Ducale: “Un legame naturale che Roma sintetizzerà”

