Giugliano investito in via Nuova Sant’Antonio | motociclista portato in ospedale

Questa mattina a Giugliano, in via Nuova Sant’Antonio, un motociclista è stato investito mentre era alla guida di una moto di grossa cilindata. Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno trasportato il centauro in ospedale. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sull’incidente.

ncidente stradale questa mattina a Giugliano, dove un centauro è stato investito in via Nuova Sant’Antonio mentre era alla guida della sua moto di grossa cilindrata. L’impatto è avvenuto nelle prime ore della giornata. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara e sarà ricostruita dalle forze dell’ordine intervenute sul posto. Dopo l’incidente sono stati immediatamente allertati i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure al motociclista ferito. L’uomo è stato trasportato in ambulanza in ospedale per accertamenti e cure mediche. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giugliano, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

