Giro di vite sulle discoteche | altre due chiusure

Le forze dell’ordine hanno disposto la chiusura di due discoteche nel territorio padovano, proseguendo il monitoraggio dei locali della movida. La misura arriva dopo il grave episodio avvenuto la notte di Capodanno a Crans Montana, in Svizzera, e segue le recenti ordinanze della Prefettura. Le autorità continuano a controllare i locali per garantire la sicurezza degli avventori e mantenere l’ordine pubblico.

Su disposizione del questore Marco Odorisio oggi 5 marzo la polizia amministrativa ha notificato il provvedimento che prevede lo stop per 30 giorni all'Extra Extra di via Ciamician a Padova e del Magic Club di Veggiano Dopo il dramma che si è vissuto la notte di Capodanno a Crans Montana in Svizzera e il conseguente "giro di vite" ordinato dalla Prefettura, prosegue il monitoraggio serrato delle forze dell'ordine in tutti i locali della movida padovana al fine di tutelare la sicurezza degli avventori e il rispetto della legge. Da questi presupposti, il questore di Padova Marco Odorisio ha emesso due provvedimenti di sospensione per...

