Giro del Montalbano e Memorial Bresci top

Sono state annunciate le date di due delle principali gare ciclistiche in provincia di Prato, entrambe previste per il sabato. Il Giro del Montalbano e il Memorial Bresci sono ora programmati, con gli organizzatori che hanno confermato le date ufficiali. Le competizioni si svolgeranno in specifici giorni di calendario, attirando partecipanti e appassionati della zona.

Sono state ufficializzate dai rispettivi organizzatori le date di svolgimento di due delle gare ciclistiche più importanti che si svolgono in provincia di Prato, entrambe al sabato. Il primo appuntamento il 30 maggio quando a Bacchereto si svolgerà il Giro del Montalbano-Memorial Luigi Bellini, Luciano Lenzi e Carlo Drovandi, gara nazionale per élite e under 23. Quest’anno, tra l’altro la corsa patrocinata dal Comune di Carmignano, festeggerà la settantesima edizione. Sarà organizzata dalla Seanese Corse, dal G.S. Bacchereto e dal Comitato locale. Il percorso del Giro del Montalbano l’anno scorso vinto dall’inglese Benjamin Granger è ancora da definire. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giro del Montalbano e Memorial Bresci top Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA: inizia l’ultimo giro, Brand in solitaria, Bramati si gica la top ten Leggi anche: A Daniele Bresci un encomio per il coraggio Una selezione di notizie su Giro del Montalbano e Memorial Bresci.... Discussioni sull' argomento Giro del Montalbano e Memorial Bresci top; Le dieci Amministrazioni comunali che accolgono la presa di posizione di Confcommercio Prato e Pistoia in merito al progetto La Trave del Montalbano; Collegamento in diretta dal Festival di Sanremo con Francesco Montalbano e i nostri inviati.; La forma dell’acqua: il debutto di Montalbano a Teatro. Giro del Montalbano e Memorial Bresci topSono state ufficializzate dai rispettivi organizzatori le date di svolgimento di due delle gare ciclistiche più importanti che ... lanazione.it I MEGALITI dell'ARGIMUSCO e MONTALBANO ELICONA, Borgo più bello d'Italia nel 2015, un'accoppiata tra natura, misteri e storia Un'esclusiva di BusEventiSicilia. _____DOMENICA 10 MAGGIO 2026_____ ----PRENOTAZIONI GIA' AVVIATE!----- Si torna, d - facebook.com facebook