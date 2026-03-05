Gipsy’s King omaggio a Morricore e ingresso gratuito per le donne al museo | cosa fare nel weekend a Messina

Nel fine settimana a Messina, il museo offre l’ingresso gratuito alle donne, mentre al teatro si tiene uno spettacolo musicale che rende omaggio a Morricone. La musica e il teatro sono i principali eventi in programma, con spettacoli e concerti che attirano l’attenzione del pubblico locale. La guida settimanale raccoglie le principali iniziative da non perdere in città.

Pablo Reyes protagonista al Vittorio Emanuele. Inseguendo quel suono al Palacultura. Siti culturali gratuiti in Sicilia per la Giornata internazionale Dubbi su cosa fare nel weekend? Torna la guida con gli eventi clou del fine settimana. Musica e teatro i due grandi protagonisti. Si parte con Pablo Reyes, membro fondatore dei leggendari Gipsy Kings fondatore dei Gipsy's King e Chiara Civello in concerto al Vittorio Emanuele.

Divina commedia, Cammariere e ingresso gratuito per le donne al Museo: cosa fare nel weekend a Reggio Calabria

