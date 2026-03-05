Giovanni Tedesco vince col suo Perugia e salva la panca | Qua a Livorno c' era la nave pronta per Palermo

Il Perugia ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro il Livorno, consentendo alla squadra di mantenere la posizione in classifica e di avvicinarsi alla salvezza diretta. Giovanni Tedesco, alla guida del team, ha commentato la vittoria e ha fatto riferimento a una nave pronta per Palermo, in relazione alla situazione in corso. La partita si è disputata ieri sera in Toscana.

La battuta del tecnico che batte la squadra toscana 2-1 grazie anche a un gol di Montevago (palermitano) e scaccia i fantasmi dell'esonero. Poi la battuta a fine partita Dolce questa volta è il risveglio per il Perugia, che ieri sera ha vinto 2-1 a Livorno e adesso rivede la salvezza diretta a portata di mano. Un risultato che senza dubbio porta la firma dell'allenatore palermitano Giovanni Tedesco, che in questi giorni bella non se l'è vista per nulla. Decisivo anche un gol di Daniele Montevago, palermitano pure lui. A fine gara l'emozione di Tedesco è tutta sul suo volto: "È una vittoria che vale doppio. Dico grazie ai ragazzi per l'attaccamento e l'affetto che mi hanno dimostrato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Il Perugia sbanca Livorno e rivede la luce. Montevago e Bacchin, vittoria per Tedesco Arezzo ko con la Ternana, l'Ascoli vince il derby e si avvicina. Colpo Perugia a LivornoDopo il Vicenza nel girone A, inciampa nell’infrasettimanale anche la capolista del girone B. Una raccolta di contenuti su Giovanni Tedesco. Discussioni sull' argomento Calcio serie C, il Perugia rivede la salvezza e Tedesco esulta: Vittoria che vale doppio; Tedesco: La squadra la sento vicina, andiamo in ritiro; Il Perugia sbanca Livorno e rivede la luce. Montevago e Bacchin, vittoria per Tedesco; Grifo, Tedesco chiama a raccolta i tifosi: Il Perugia non può perdere la categoria. Si narra che nelle notti del 1 marzo, si senta echeggiare il pianto di Giovanni Tedesco nei pressi della favorita.... - facebook.com facebook