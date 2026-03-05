Durante l'ultima puntata di Volley Night, il programma trasmesso su OA Sport, è stato ospite Giovanni Maria Gargiulo. Nel corso della conversazione, ha parlato di alcune tensioni interne a Civitanova e ha espresso il desiderio di avere sempre Nikolov al suo fianco. Le sue parole hanno centrato diversi aspetti della situazione attuale della squadra.

Giovanni Maria Gargiulo è stato l’ospite dell’ultima puntata di Volley Night, programma in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il centrale della Lube Civitanova ha analizzato la situazione della formazione marchigiana al termine della regular season in vista dei play-off. Sicuramente la Lube non ha vissuto la migliore stagione della propria epopea. Cos’è successo? “Ci parliamo spesso all’interno dello spogliatoio perché siamo un bellissimo gruppo. Sicuramente abbiamo vissuto un’annata più faticosa di quella di un anno fa. Ad ogni modo abbiamo chiuso con soli 5 punti di differenza. In soldoni un paio di partite di differenza. La differenza è minima nonostante abbiamo avuto molti più problemi”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giovanni Maria Gargiulo: “A Civitanova abbiamo avuto problemi interni. Vorrei sempre Nikolov al mio fianco”

