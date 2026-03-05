Giovani | via a MakerDojo Club e collaborazione con Erasmus Student Network Pisa

Il Comune di Pisa ha annunciato l’avvio di nuove attività rivolte ai giovani, tra cui il MakerDojo Club e una collaborazione con l’Erasmus Student Network Pisa. Questi progetti puntano a sviluppare competenze digitali, promuovere l’inclusione sociale e valorizzare i talenti tra i giovani della città. L’iniziativa fa parte del progetto Giovani+ e mira a coinvolgere attivamente i giovani nelle iniziative locali.

Pisa, 5 marzo 2026 – Il Comune di Pisa rafforza il progetto Giovani+ con l’avvio di nuove attività dedicate alle competenze digitali, all’inclusione sociale e alla valorizzazione dei talenti. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale e rivolta ai giovani dagli 8 ai 35 anni, prende avvio nel mese di febbraio 2026 presso la Cittadella Galileiana e in altri spazi dedicati della città, con l’obiettivo di consolidare un ecosistema educativo e formativo stabile sul territorio. Dopo l’ampia partecipazione registrata nel ciclo autunnale, che ha coinvolto 115 giovani nei laboratori proposti, il progetto entra ora in una nuova fase di sviluppo, ampliando le opportunità rivolte sia ai più giovani sia alla popolazione studentesca universitaria, italiana e internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

