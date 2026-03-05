Giovani e sguardo femminile | Nei panni di cyrano in scena a Cordenons

Sabato 7 marzo all’Auditorium Aldo Moro di Cordenons si terrà uno spettacolo intitolato “Nei panni di Cyrano”, dedicato ai giovani, alle loro fragilità e alla forza dell’ironia. Lo spettacolo è interpretato da un’attrice e si inserisce nella cornice della Giornata internazionale della donna, offrendo una riflessione attraverso un’interpretazione al femminile. L’evento si rivolge a un pubblico interessato a temi legati all’età giovanile e alle emozioni che la accompagnano.

Sarà una serata dedicata ai giovani, alle loro fragilità e alla forza dell'ironia, ma anche uno spettacolo al femminile, interpretato da un'attrice, scelto in occasione della Giornata internazionale della donna: è questo lo spirito dell'appuntamento di sabato 7 marzo all'Auditorium Aldo Moro di Cordenons. Alle 20.45 andrà in scena "Nei panni di Cyrano", spettacolo con Norina Benedetti, su testo di Nicolas Devort e regia di...