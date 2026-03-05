Giornata internazionale della donna il Meis propone una serie di iniziative | il programma

In occasione della Giornata internazionale della donna, il Museo dell’Ebraismo Italiano e della Shoah presenta un programma di iniziative e attività dedicate. La giornata prevede eventi e esposizioni pensate per coinvolgere i visitatori e mettere in evidenza temi legati alla storia e alla cultura femminile. Le attività sono aperte al pubblico e si svolgono durante tutta la giornata.

In occasione della Giornata internazionale della donna, il Museo dell'Ebraismo Italiano e della Shoah propone una serie di iniziative e attività. Domenica 8, l'ingresso al museo sarà gratuito per le visitatrici donne. Alle 11.30 è prevista la visita guidata tematica 'Le donne del Meis', un percorso che si snoda tra la mostra permanente 'Ebrei, una storia italiana' e la nuova sala 'Il '900 in una stanza' e che metterà in luce figure femminili rivoluzionarie.