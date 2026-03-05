Giornata Internazionale della Donna a Marzabotto | torna DonnaFiera

A Marzabotto, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, si tiene di nuovo “DonnaFiera”, un evento che si svolge per quattro giorni e include convegni, concerti, camminate e spettacoli, tutto dedicato alle donne. La manifestazione coinvolge diverse iniziative e attrattive pensate per celebrare il ruolo femminile attraverso appuntamenti pubblici e momenti di aggregazione.

A Marzabotto, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, torna "DonnaFiera", quattro giorni di eventi dedicati all'universo femminile tra convegni, concerti, camminate e spettacoli. Le manifestazioni proseguiranno durante tutto il fine settimana e si concluderanno lunedì con un dialogo tra Livia Turco e la Sindaca Valentina Cuppi per ripercorrere insieme le riforme promosse dalle Donne dal 1946 ad oggi. Venerdì 6 marzo alle ore 20:30, presso il teatro comunale di Marzabotto, si terrà il saggio di fine corso di drammaturgia e teatro ispirato al romanzo La Ciociara di Alberto Moravia.