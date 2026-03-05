Il giocatore è stato costretto a fermarsi per un mese a causa di una lesione alla coscia. Durante l’uscita dal campo, le sue sensazioni non erano positive, e anche le dichiarazioni del mister Dal Canto hanno confermato la situazione. La squadra dovrà fare a meno del giocatore per un periodo e valutare le prossime mosse.

Le sensazioni, vedendo l’uscita dal campo del giocatore e ascoltando le parole di mister Dal Canto, non erano certo delle migliori. E gli esami strumentali, a cui si è sottoposto nella giornata di ieri Bryan Gioè, hanno confermato i timori. Nel corso del secondo tempo della sfida con il Cannara, l’attaccante biancazzurro - andato a segno in avvio di ripresa - ha riportato una lesione di secondo grado al flessore della coscia sinistra. "Il giocatore sarà costretto ad osservare un periodo di stop di almeno 30 giorni, durante il quale seguirà il percorso di recupero stabilito dallo staff medico" si legge nella nota diffusa dal club laniero - "La società augura a Bryan una pronta guarigione e lo attende presto nuovamente in campo con la maglia biancazzurra". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gioè fermo per un mese. C'è la lesione alla coscia

