Giocare da grandi. Generazioni a confronto tra sogni e realismo

Un nuovo studio dell’Osservatorio sul gioco pubblico di SWG, intitolato “Giocare da grandi”, analizza come diverse generazioni si relazionano al gioco pubblico. L’indagine, attiva dal 2020, si propone di approfondire aspetti legati ai sogni e al realismo di chi partecipa a questa attività, offrendo dati aggiornati sui comportamenti e le percezioni degli italiani riguardo al gioco.

L’incontro rappresenta il nuovo appuntamento con l’Osservatorio sul gioco pubblico di SWG, “Giocare da grandi”, attivo dal 2020 per approfondire in chiave empirica i principali aspetti del gioco pubblico. Grazie ai dati raccolti dall’Osservatorio, ogni evento ha indagato un tema specifico e di attualità, promuovendo un confronto informato tra rappresentanti istituzionali ed esperti. La tavola rotonda proseguirà il percorso di analisi già avviato sull’evoluzione del fenomeno, con un focus sulla dimensione generazionale del gioco, tra progettualità e cambiamenti sociali. Sarà l’occasione per presentare le ultime rilevazioni e promuovere una riflessione informata sulle sfide attuali del settore. 🔗 Leggi su Formiche.net

