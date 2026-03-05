Nell'immagine si vede un Tyrannosaurus rex che cammina sulle punte, un comportamento che ricorda l’andatura di molti uccelli moderni. La postura del dinosauro mostra le zampe in una posizione elevata, con il corpo inclinato in avanti e la coda che si estende dietro. Questa rappresentazione si basa su studi scheletrici e analisi di tracce fossili che suggeriscono un modo di muoversi più simile a quello degli uccelli rispetto ad altri dinosauri.

L’andatura del Tyrannosaurus rex (nell’immagine) era molto simile a quella degli attuali uccelli terrestri come gli struzzi, suggerisce uno studio pubblicato su Royal Society Open Science. I ricercatori hanno analizzato alcune serie di impronte fossili e la struttura delle zampe posteriori di diversi scheletri, concludendo che questo carnivoro pesante fino a dieci tonnellate camminava e correva appoggiando a terra solo la parte anteriore dei piedi. In questo modo un esemplare giovane poteva raggiungere una velocità di circa 40 chilometri orari. La scoperta rivela un’altra somiglianza tra i dinosauri bipedi e gli uccelli moderni, che sono i loro discendenti più diretti. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Giganti sulle punte

Leggi anche: Il Milan balla sulle punte. Idea Lucca, sogno Icardi

Leggi anche: Il mercato. Odenthal ai saluti. Si balla sulle punte

CASTELLERMO ANELLO

Contenuti utili per approfondire Giganti sulle punte.

Argomenti discussi: E' già tempo di... Spindleruv Mlyn: sabato il terzo PSL di Coppa del Mondo, Dalmasso e Caffont in lotta; Klose tra i giganti: è nella top 10 delle prime punte del XXI secolo.