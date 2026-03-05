Giada tedofora Stai portando al mondo un messaggio di coraggio inclusione e orgoglio

Giada, che si definisce una tedofora, ha detto che chi porta la torcia olimpica non trasmette solo un simbolo, ma anche un messaggio di coraggio, inclusione e orgoglio. Ha sottolineato che non si tratta solo di una fiamma, ma di valori che si desidera diffondere al mondo. La sua dichiarazione evidenzia l’importanza simbolica del gesto e il significato che vi attribuisce.

L'atleta calolziese ha portato la fiamma olimpica per l'apertura delle paralimpiadi invernali. La bella dedica di papà Elio con un messaggio dal significato importante “Non stai solo portando una fiamma, stai portando un messaggio al mondo. Coraggio, inclusione, determinazione e orgoglio. Ogni tuo passo illumina il cammino di tanti altri. Oggi la fiamma brilla. ma la luce più grande sei tu”. Queste le toccanti e coinvolgenti parole dedicate da papà Elio Canino alla figlia Giada, la campionessa calolziese che nella giornata di mercoledì 4 marzo ha sfilato come tedofora in apertura della cerimonia dei giochi paralimpici invernali in programma dal 6 al 15 marzo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Giada Canino sarà tedofora ai Giochi paralimpici Milano-CortinaLa campionessa di danza sportiva e simbolo della lotta al bullismo protagonista alle Olimpiadi.

