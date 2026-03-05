Giada De Blanck nel cast del Grande Fratello Vip? C’è la proposta lei ci sta pensando

Giada De Blanck è stata proposta come concorrente del Grande Fratello Vip e sta valutando l'offerta. Gli autori del programma hanno espresso interesse per la sua partecipazione, mentre lei sta riflettendo sulla proposta senza ancora dare una risposta definitiva. La decisione finale dovrebbe arrivare a breve, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

Tra poche settimane andrà in onda su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi, nel cast ci sarà anche Giada De Blanck? Per lei non è un periodo affatto semplice, nelle scorse settimane ha dovuto affrontare la morte della madre, Patrizia De Blanck, e sta soffrendo moltissimo. Questa potrebbe essere per lei l'occasione per ritrovare un po' di spensieratezza e serenità, accetterà? E ancora: "A rendere questo periodo meno buio una proposta inaspettata, siamo infatti in grado di svelarvi che è stata contattata dagli autori del Grande Fratello Vip". Giada De Blanck non ha ancora preso una decisione, però non ha rifiutato la proposta, ha infatti chiesto un po' di tempo per riflettere. Primo compleanno senza mamma. Per Giada De Blanck non è stato un giorno qualunque. È stato il primo anno in cui Patrizia De Blanck non era lì a chiamarla, a sorriderle, a farle sentire che era il suo centro. Festeggiare quando il cuore è pieno di assenza