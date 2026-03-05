Giada De Blanck la chiamata inaspettata dopo la morte della mamma Patrizia | Vieni con noi

Giada De Blanck ha ricevuto una chiamata inaspettata dopo la morte della madre Patrizia. La comunicazione le ha proposto di partecipare nuovamente a un reality, riportandola così sotto i riflettori dopo la sua esperienza nella prima edizione de L’Isola dei Famosi. La notizia ha suscitato curiosità tra il pubblico e i media, lasciando aperta la possibilità di un suo ritorno in televisione.

Un possibile ritorno in un reality potrebbe riportare sotto i riflettori Giada De Blanck, protagonista di uno dei momenti più ricordati della prima edizione de L’Isola dei Famosi. In quell’avventura televisiva la contessina conquistò il secondo posto alle spalle di Walter Nudo, diventando una delle figure più popolari del programma. Oggi, a distanza di anni, il suo nome torna a circolare con insistenza nel mondo dei reality. Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, gli autori del programma Mediaset avrebbero contattato la 45enne per farle la proposta. La nuova edizione del reality dovrebbe partire su Canale 5 il prossimo 17 marzo e la produzione starebbe lavorando alla definizione del cast nelle ultime settimane prima del debutto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

