Giacomo Friso condannato all' ergastolo | uccise l' amico Michael Boschetto ?e si scattò un selfie

Giacomo Friso è stato condannato all'ergastolo durante un processo presso la Corte d’Assise di Padova. La sentenza è stata pronunciata poco dopo le 15, in un’aula che ha ascoltato senza commenti. La vicenda riguarda un episodio in cui Friso avrebbe ucciso il suo amico, Michael Boschetto, e si sarebbe scattato un selfie dopo il fatto.

VILLAFRANCA PADOVANA (PADOVA) - «Ergastolo», la parola pronunciata dalla presidente della Corte d’Assise di Padova è piombata nel silenzio dell’aula poco dopo le 15 di ieri al termine di cinque ore di camera di consiglio. L’imputato Giacomo Friso di 35 anni, capelli corti e addosso un piumino verde smanicato, non ha mosso un muscolo. Per tutta l’udienza, affiancato dai suoi legali Enrico Cogo e Cesare Vanzetti, ha tenuto sempre la testa bassa. I giudici hanno sposato in pieno la richiesta del pubblico ministero Benedetto Roberti, titolare delle indagini, che rivolto alla Corte ha detto «Ci deve essere giustizia per la famiglia della vittima». Il 27 aprile del 2024, poco prima dell’alba, Friso a Villafranca Padovana comune di poco più di 10mila abitanti, ha accoltellato a morte il suo amico Michael Boschetto di 33 anni. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

