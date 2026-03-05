Gheppio trovato morto nel Milanese | aveva il Gps perché faceva parte di un monitoraggio europeo

Un gheppio è stato rinvenuto senza vita a Trezzano sul Naviglio, nell’hinterland sud di Milano, giovedì mattina. La scoperta è stata fatta da una veterinaria locale nel cortile di un’azienda, che ha escluso attività di bracconaggio poiché non sono state trovate tracce di proiettili nelle vicinanze. Il rapace portava un GPS, utilizzato in un monitoraggio europeo.

Un gheppio è stato trovato morto a Trezzano sul Naviglio, hinterland sud di Milano, giovedì mattina. A trovarlo, nel cortile di un'azienda, una veterinaria del posto, che ha escluso un'attività di bracconaggio, anche perché nei dintorni non sono state trovate tracce di proiettili. Più probabile una morte naturale in seguito a una collisione. La polizia metropolitana ha preso in consegna il rapace e lo ha portato alla sede del Cnr di Brugherio (Monza-Brianza). Si trattava, infatti, di un esemplare munito di Gps perché, insieme ad altre migliaia, faceva parte di un progetto di monitoraggio dei rapaci a livello europeo, gestito appunto dal Cnr e dall'Ersaf.

