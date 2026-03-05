gewiss a key 2026 un ecosistema integrato per la transizione

Gewiss partecipa anche quest'anno a Key 2026, l’evento dedicato alle tecnologie per la transizione energetica che si svolge fino al 6 marzo al Rimini Expo Centre. La partecipazione si inserisce in un calendario di eventi che vede l’azienda protagonista nel settore delle soluzioni innovative per l’energia. La manifestazione riunisce aziende e professionisti interessati a sviluppare e promuovere tecnologie sostenibili.

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - Gewiss conferma anche per il 2026 la propria partecipazione a Key, la manifestazione di riferimento per le tecnologie dedicate alla transizione energetica, in programma fino al 6 marzo a Rimini Expo Centre. L'azienda è presente con uno stand dedicato nel Padiglione A3, stand numero 140, dove presenta la propria offerta di soluzioni integrate per la mobilità elettrica, la distribuzione dell'energia in bassa tensione e sistemi a supporto di un'energia sempre più sostenibile. La presenza a Key - 2026 conferma la visione strategica di Gewiss, orientata alla sostenibilità ambientale, all'efficienza energetica e alla creazione di valore per persone, imprese e territori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

