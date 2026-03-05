Geotermia 70 imprese al meeting In palio appalti per 263 milioni

A Valdicecina si è svolto il primo meeting del 2026 organizzato da Enel, coinvolgendo circa 70 imprese del settore geotermico. Durante l’incontro sono stati presentati appalti per un totale di 263 milioni di euro, con l’obiettivo di mettere a gara progetti legati alla produzione di energia geotermica. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse aziende del comparto.

VALDICECINA Il primo meeting del 2026 organizzato da Enel con circa 70 imprese del distretto geotermico toscano, che si è svolto al teatro Florentia di Larderello, conferma la geotermia fonte rinnovabile più importante della Toscana, strategica per lo sviluppo delle energie rinnovabili ma anche per l'utilizzo del calore, l'occupazione e le ricadute di sostenibilità. Durante l'incontro, che viene organizzato periodicamente nell'ambito del percorso per favorire le ricadute socio-economiche sui territori geotermici, avviato gli scorsi anni da Enel con il coinvolgimento di realtà come Confindustria, Confapi, Cna, Confcooperative, Ance, Riag,... Geotermia, 70 imprese al meeting. In palio appalti per 263 milioniEnel ha fatto il punto sul 2025 e gli investimento per l'anno corrente. Tanti i segnali positivi. Le Nuove officine di Larderello, individuate dal Gruppo come polo tecnologico di eccellenza. Geotermia Toscana: Enel conferma la risorsa strategica con 263 milioni di euro di investimenti nel 2026La geotermia è l'energia green più importante della Toscana, con 916 MW di potenza installata e 6 miliardi di KWh di produzione annua, rappresentando il 70% della produzione toscana da fonte rinnovabi ...