genova si fingeva donna nelle app di incontri e poi ricattava gli altri uomini la guardia di finanza denuncia sessantenne

Una donna, attraverso un profilo falso su un’app di incontri, si faceva passare per una donna e ricattava gli uomini con minacce di pubblicazione di foto e video a luci rosse. La guardia di finanza ha denunciato un uomo di sessant’anni coinvolto nella vicenda. A una delle vittime aveva chiesto mille euro per evitare che i contenuti compromettenti fossero diffusi sui social.

Aumentano i casi di sextortion online in Liguria, il ricatto sessuale digitale che continua a mietere vittime in tutta Italia, ha portato alla denuncia di un uomo di 60 anni residente fuori dalla Liguria. Il malvivente, residente fuori regione, è stato denunciato dalla guardia di finanza di Genova per estorsione. L'uomo, fingendosi una donna su un sito di incontri, ha guadagnato la fiducia di un genovese inducendolo a inviare foto intime. Una volta in possesso del materiale, ha iniziato a ricattarlo via WhatsApp con numeri sempre diversi: "Paga o pubblico tutto in rete". La vittima ha versato circa mille euro prima di denunciare il fatto. Le indagini, partite immediatamente dopo la querela alla guardia di finanza di Busalla, hanno permesso d'identificare l'estorsore grazie al tracciamento dei pagamenti e delle tracce digitali.

Conosce una donna su un sito di incontri: ma era un uomo che lo ricattava, 60enne denunciato dalla finanzaAveva finto di essere una ragazza su un sito di incontri, poi le minacce via WhatsApp per ottenere denaro e non diffondere immagini private.

Guardia di finanza e transizione ecologica: a Genova arriva la vedetta ibridaIl dispositivo di vigilanza marittima della Guardia di finanza ligure è stato rinforzato con una nuova vedetta a propulsione ibrida.

