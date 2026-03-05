Genoa De Rossi sfida il passato | caccia ai punti contro la Roma

A poche ore dalla ripresa degli allenamenti al centro sportivo Signorini, il Genoa si prepara ad affrontare la Roma con l’obiettivo di ottenere punti. L’atmosfera tra i giocatori e lo staff è tesa, mentre De Rossi guida la squadra in questa sfida importante. La partita si avvicina e i rossoblù sono pronti a scendere in campo.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Senza Baldanzi, DDR lancia Messias sulla trequarti; ballottaggio a destra tra Norton-Cuffy e i titolari verso il match di Marassi. A poche ore dalla ripresa delle sessioni tattiche al centro sportivo Signorini, l’atmosfera in casa rossoblù è quella delle grandi vigilie cariche di elettricità e necessità. Nella mattinata di ieri, il Genoa si è ritrovato per una seduta d’allenamento intensiva, focalizzata sulla ricerca delle contromosse necessarie per arginare l’onda d’urto della Roma di Gian Piero Gasperini. Per Daniele De Rossi, il... 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Genoa, De Rossi sfida il passato: caccia ai punti contro la Roma Leggi anche: Sabatini infiamma Genoa-Roma: «De Rossi contro il suo passato è una sfida contro natura» Cremonese-Genoa, lo Zini trema: Nicola sfida il suo passato, De Rossi lancia BaldanziIl pomeriggio domenicale della venticinquesima giornata di Serie A accende i riflettori sullo Stadio Giovanni Zini, teatro di un confronto che... Roma - Genoa - De Rossi sotto la SUD Tutti gli aggiornamenti su Genoa De Rossi sfida il passato caccia.... Temi più discussi: Sabatini: De Rossi è il mio allenatore. Perfetto per il Genoa ma lui che sfida la Roma è contro natura; Genoa, De Rossi perde un titolarissimo per la sfida contro l’Inter; De Rossi e il gol di Dimarco alla Totti: Ma quello di Francesco...; Inter-Genoa: De Rossi sfida Chivu, le scelte dei due allenatori. Genoa, un'assenza e due dubbi: tutti i nodi da sciogliere di De Rossi in vista della RomaTre punti per tornare a sorridere. Il Genoa si prepara alla sfida di domenica prossima contro la Roma. La sconfitta di San Siro ormai è alle spalle. tuttomercatoweb.com Infortunati Genoa, De Rossi perde un titolare! Il punto su Norton-Cuffy e OtoaInfortunio Baldanzi - Brutte notizie in casa Genoa a 4 giorni dalla sfida contro la Roma, in programma, domenica 8 marzo alle ore ... fantamaster.it #Genoa, #Bijlow: "Conosco molto bene #Malen. Tirana Un momento difficile, ma è il passato" #ASRoma x.com Comune di Genova - Genoa Municipality - facebook.com facebook