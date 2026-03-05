Generare parità

Durante l’evento, verranno presentate brevi pillole informative sulla parità di genere, mentre sul palco si alterneranno esibizioni di ballo, canto e recitazione. Le band OPS! e Wanted proporranno musica dal vivo e intrattenimento, coinvolgendo il pubblico con spettacoli di vario genere. L’evento combina momenti divulgativi e di svago, offrendo un’occasione per riflettere e divertirsi nello stesso tempo.

Brevi pillole informative sulla "Parità di genere" e tanto intrattenimento a base di ballo, canto, recitazione e musica dal vivo con le pop-rock band OPS! e Wanted. Interverranno esponenti dell'Associazione Luana Bussolotto Onlus di Cinto Euganeo e del Centro Veneto Progetti Donna di Padova.