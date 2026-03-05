Gemini projects potrebbe avere un nome e un potente legame con notebooklm

Gemini Projects è uno strumento versatile che potrebbe cambiare nome e mostra un legame stretto con NotebookLM. Recenti evidenze suggeriscono che ci siano novità in vista per la gestione delle aree di lavoro, indicando possibili sviluppi futuri nel modo in cui vengono organizzate e utilizzate le risorse digitali. La situazione attuale rimane in evoluzione e sotto osservazione.

l'analisi di codici rinvenuti in google app v17.8.59 evidenzia elementi che fanno presagire una trasformazione della sezione Projects in Notebooks. tali riferimenti sembrano orientare l'utente verso una soluzione unificata che integra NotebookLM, facilitando la condivisione di file e conversazioni tra le due piattaforme. i frammenti individuati suggeriscono una possibile rinomina di Projects in Notebooks, con un'integrazione che rispecchia l'identità di NotebookLM. l'obiettivo resta quello di consolidare l'organizzazione di contenuti e conversazioni, mantenendo l'accesso tramite entrambe le interfacce. le note indicano che i file aggiunti a una Notebooks fungono da fonti in Gemini ma non vengono utilizzati per addestrare i modelli di base.