Gemini potrebbe presto semplificare la modifica delle immagini nano banana

Gemini sta lavorando a nuove funzionalità per semplificare la modifica delle immagini generate, chiamate “nano banana”. Recentemente sono stati introdotti strumenti di markup più avanzati, pensati per migliorare l’annotazione delle immagini. Queste novità puntano a rendere più facile e rapido il processo di editing e commento delle immagini create con la piattaforma.

Questo approfondimento esamina l'evoluzione delle funzionalità di markup integrate in Gemini, con particolare attenzione agli strumenti dedicati all'annotazione delle immagini generate. Verranno illustrate le prospettive di utilizzo, i benefici concreti per gli utenti e lo stato attuale del rilascio, mettendo in evidenza come tali strumenti possano semplificare il flusso di lavoro legato alla creazione visiva assistita dall'intelligenza artificiale. markup sulle immagini generate in gemini. Google sta ampliando le capacità di Gemini introducendo strumenti di markup specifici per le immagini generate all'interno della piattaforma. A breve dovrebbe apparire un' icona a forma di matita nell'angolo in alto a destra di ogni immagine generata, pronta per l'uso.