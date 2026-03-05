Gemini migliora usabilità su Android con funzione chiave

Gemini ha aggiornato la sua applicazione su Android introducendo una nuova interfaccia mobile che semplifica la creazione, la descrizione e la pianificazione delle attività. La funzione migliorata permette agli utenti di gestire le azioni programmate in modo più diretto, mantenendo coerenza con l’esperienza offerta sulla versione web. La modifica mira a rendere più intuitivo l’utilizzo dell’app su dispositivi mobili.

Questo approfondimento descrive l’evoluzione delle azioni programmate in gemini su android, con particolare attenzione alla nuova interfaccia mobile che rende più diretta la creazione, la descrizione e la pianificazione delle attività, mantenendo coerenza con l’esperienza web. creazione di azioni programmate su gemini: una nuova interfaccia mobile. La procedura è avviata toccando l’icona + nell’angolo in alto a destra della schermata delle azioni programmate. Si apre un bottom sheet che consente di nominare, descrivere e pianificare la nuova azione, offrendo una gestione molto più immediata rispetto al metodo basato sui prompt. Il flusso gestito dal mobile risulta più pratico e accessibile, e l’aggiornamento allinea l’esperienza su dispositivo mobile a quella presente sul web. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

