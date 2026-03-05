GB | ‘drone su base britannica a Cipro non è stato lanciato dall’Iran’

Il Ministero della Difesa del Regno Unito ha dichiarato che il drone, di tipo Shahed, che ha colpito Cipro, è stato lanciato da una base britannica situata sull’isola. Secondo quanto comunicato, il velivolo non è stato lanciato dall’Iran, come inizialmente ipotizzato. La notizia arriva dopo l’incidente avvenuto nel territorio cipriota, senza riportare vittime o danni significativi.

“Non voglio coinvolgere Il Regno nella guerra” in Iran “senza basi legali e obiettivi” certi. L’ha ribadito il premier laburista Keir Starmer nel Question Time del mercoledì alla Camera dei Comuni britannica, replicando alle critiche della leader dell’opposizione conservatrice, Kemi Badenoch, contro la decisione di non far partecipare la Raf ad attacchi diretti in risposta alla reazione di Teheran ai raid di Usa e Israele che ha preso di mira anche “militari britannici” nella regione. Badenoch ha accusato Starmer di non far abbastanza limitandosi a concedere, dopo l’iniziale rifiuto, l’uso di basi britanniche agli alleati americani. (ANSA) Update on UK operations in the Middle East: 04 March 2026?? pic. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Iran attacca Cipro, drone prende di mira base britannicaCipro conferma che un attacco con drone ha preso di mira la base aerea britannica di Akrotiri sull’isola e ha causato ingenti danni.

Grezzo e a buon mercato, può danneggiare un grattacielo ma non farlo crollare. È questa l’arma con cui Teheran sta colpendo in queste ore in Bahrein, Kuwait, Emirati Arabi, e perfino obiettivi militari statunitensi ed europei come a Cipro - facebook.com facebook

Conferme dei sospetti. Drone che ha colpito Cipro partito dal Libano - dice Londra - e non dall'Iran. Probabile azione Hezbollah che da tempo aveva minacciato i greco-ciprioti per l'alleanza con Israele. x.com