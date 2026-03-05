Gian Piero Gasperini ha avuto un ruolo chiave nel far emergere il talento di Malen, trasformandolo in un attaccante decisivo. Sotto la sua gestione, diversi attaccanti hanno mostrato miglioramenti significativi, evidenziando un metodo di lavoro che premia la crescita e l’efficacia in fase offensiva. La sua influenza si percepisce chiaramente nelle prestazioni di alcuni dei principali attaccanti della squadra.

Gian Piero Gasperini continua a dimostrare una notevole capacità di valorizzare le punte e di impostare una dinamica offensiva incisiva per la Roma. In questa fase, Donyell Malen è al centro di una crescita tangibile che sta modificando il modo di costruire i fraseggi offensivi della squadra, offrendo risposte nuovi e concreti in zona avanzata. In questa stagione, Malen ha realizzato sei gol in sette partite, caratterizzando un rendimento che ha innalzato la media realizzativa della squadra. Con lui in campo, la Roma ha registrato una media superiore a due reti a match, segnando un salto netto rispetto al periodo precedente. Le statistiche individuali del centravanti contano 36 tiri totali, 13 conclusioni in porta e 70 tocchi nell’area avversaria, indicatori che evidenziano la centralità del suo ruolo nel gioco offensivo di Gasperini. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Gasperini trasforma Malen in bomber: quanti attaccanti esplosi sotto la sua gestione alla Roma

Leggi anche: Gasperini il trasforma bomber, Malen è la sua ultima creazione alla Roma: quanti attaccanti esplosi sotto la sua gestione!

Leggi anche: Il fattore Malen, il bomber che mancava alla Roma: i numeri di un impatto da sogno

Contenuti e approfondimenti su Gasperini trasforma.

Temi più discussi: Malen uomo Champions, Gasperini prova la carta anti-Juve. E Dybala?; Malen ‘l’Ammazzagrandi’: Gasperini si affida a chi ha cambiato la Roma in un mese; Roma, un Malen da record toglie alibi a Gasperini: drammatico lo score nei big match, ora il calendario fa paura; Malen come… Milito: la cura Gasperini esalta i bomber.

Gasperini il trasforma bomber, Malen è la sua ultima creazione alla Roma: quanti attaccanti esplosi sotto la sua gestione! Da Milito a ReteguiGasperini il trasforma bomber, Malen è la sua ultima creazione alla Roma: quanti attaccanti esplosi sotto la sua gestione! Da Milito a Retegui Gian Piero Gasperini continua a dimostrarsi un maestro ne ... calcionews24.com

Pagina 2 | Malen uomo Champions, Gasperini prova la carta anti-Juve. E Dybala?Vincere domenica, tra l’altro, vorrebbe dire invertire anche il trend con le grandi che in questo girone sta già iniziando a cambiare perché se all’andata erano arrivate solo sconfitte, contro Milan e ... tuttosport.com

Dovrà essere molto bravo Gasperini a trasformare questo profondo senso di sconfitta, in voglia di rivalsa... STORIA DI IERI, riflessioni del giorno dopo… #Angelino #AsRoma #Roma #Asr #RomaJuventus #Gasperini #Spalletti #SerieA x.com

#Gasperini ha trasformato la Roma: meno attacco esplosivo rispetto all’Atalanta, ma miglior difesa dei top 5 campionati europei. Analisi dell’evoluzione tattica - facebook.com facebook