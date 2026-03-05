Garzaia dell’ex Eridania la Lega Abolizione Caccia interpella la Regione | Servono fatti non parole

La Lega Abolizione Caccia Emilia Romagna ha richiesto alla Regione di intervenire sulla garzaia spontanea situata nell'area dell'ex zuccherificio Eridania, tra via Gorizia e via Monte San Michele. La richiesta arriva in seguito alla crescita di questa zona umida negli ultimi quarant'anni e alla necessità di passare dai discorsi alle azioni concrete.

