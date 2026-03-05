Durante la trasmissione Quarto Grado, la criminologa Roberta Bruzzone ha menzionato l’esistenza di alcuni audio inediti collegati al caso Garlasco. Questi registrazioni sembrano offrire una versione diversa dei fatti rispetto a quanto finora emerso. La scoperta ha riacceso il dibattito pubblico sulla vicenda, coinvolgendo direttamente l’attenzione degli italiani. La trasmissione ha focalizzato l’attenzione su questa nuova ricostruzione.

Una nuova ondata di dibattito sul caso Garlasco è arrivata nelle case degli italiani grazie alla trasmissione Quarto Grado, dove la criminologa Roberta Bruzzone ha rivelato l’esistenza di alcuni audio inediti che raccontano una ricostruzione alternativa della tragedia. I dettagli contenuti nei messaggi vocali hanno acceso discussioni tra giornalisti, appassionati del caso e chi da sempre segue le indagini, aggiungendo nuovi spunti su una vicenda che ancora divide l’opinione pubblica. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, nei vocali emergerebbe una presunta pista legata alla droga, in cui Chiara Poggi avrebbe scoperto un giro di cocaina coinvolgente alcune persone a lei vicine. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, l’ipotesi shock di Roberta Bruzzone: “Cosa scoprì Chiara”

Omicidio Chiara Poggi, Roberta Bruzzone a Garlasco: “Devo fare un sopralluogo lì”Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi è stato affrontato anche nell’ultima puntata di Quarto Grado, con un collegamento della criminologa Roberta...

Garlasco, dubbi di Roberta Bruzzone su rapporto tra Stasi e Chiara Poggi: "Non è come cercate di far emergere"Per Roberta Bruzzone la relazione tra Chiara Poggi e Alberto Stasi era “complicata”, con insoddisfazione costante della ragazza per le priorità e il...

Altri aggiornamenti su Roberta Bruzzone.

Temi più discussi: Garlasco, l’ipotesi shock di Roberta Bruzzone: Cosa scoprì Chiara; Il cerchio si chiude. Garlasco, Poggi, Stasi e Sempio: l’annuncio in tv; Garlasco, Roberta Bruzzone parla di audio choc e altre versioni: cosa dicono. Deliranti - Pagina 2 di 2; A Quarto Grado la Bruzzone parla di audio e della pista della cocaina: delirante.

Roberta Bruzzone: «Chiara Poggi scoprì un giro di cocaina». L’ipotesi della spedizione punitiva di Sempio con le gemelle Cappa e il fratello MarcoA quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, nuove polemiche sono nate dopo le dichiarazioni della criminologa Roberta Bruzzone, che durante ... msn.com

Delitto di Garlasco/ Bruzzone: Girano audio folli su Cappa e Bertani, consegnerò tutto in procuraA Quarto Grado ampio spazio su Garlasco con lo scoop della dottoressa Roberta Bruzzone, che ha svelato l'esistenza di audio particolari ... ilsussidiario.net

La criminologa Roberta Bruzzone parla di vocali ricevuti da persone legate al caso: una ricostruzione alternativa dell’omicidio di Chiara Poggi che ipotizza una spedizione punitiva dopo la scoperta di un giro di cocaina - facebook.com facebook