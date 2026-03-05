Nel laboratorio di via Arduino a Roma si è svolto un nuovo incontro del team di Andrea Sempio. Durante la riunione, Sempio ha condiviso di avere una sensazione riguardo a un asciugamano. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla conversazione o sulle implicazioni di questa sensazione. La riunione ha coinvolto tutte le persone che lavorano con Sempio nel laboratorio.

Nuovo incontro al laboratorio Genomica di via Arduino a Roma. Qui si è riunito il team di Andrea Sempio. L'obiettivo? Ragionare sulle prossime mosse per la difesa del 37enne, indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi con terzi o con Alberto Stasi, unico condannato al momento per il delitto di Garlasco. "È un incontro che facciamo ogni due settimane o comunque quando si prospettano alcuni eventi – spiega a Mattino Cinque Armando Palmegiani, ex poliziotto della Scientifica e criminologo, tra i consulenti di Sempio -. Oggi parleremo di nuovo della scena del crimine e della Bpa, e approfondiremo aspetti di medicina legale, in.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, "ho una sensazione sull'asciugamano": per Andrea Sempio il momento più duro

Delitto di Garlasco, riunione romana per Andrea Sempio e i suoi legali

