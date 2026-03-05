Garante privacy la Procura di Roma indaga sulla carriera nell’authority della moglie di Sbardella FdI

La Procura di Roma ha avviato un’indagine sulla carriera della moglie di un esponente di Fratelli d’Italia all’interno del Garante della Privacy. Sono stati iscritti nel registro degli indagati alcuni vertici dell’authority, tra cui il presidente, per presunte accuse di peculato e corruzione. L’indagine riguarda aspetti legati alla gestione e alle nomine all’interno dell’ente.

Garante privacy: dopo la carne, i viaggi e i rimborsi, ora la Procura accende un faro sula carriera della moglie di Sbardella (FdI) Nelle scorse settimane, su mandato dei pm di piazzale Clodio, la Guardia di Finanza ha proceduto all'acquisizione della documentazione relativa all'assunzione presso l'Autorità della dirigente Cristiana Luciani, moglie del deputato Fdi, Luca Sbardella. L'attività istruttoria punta a verificare le corrette procedure relative al suo inquadramento all'interno dell'ufficio o se ci sono state 'corsie preferenziali' legate a dinamiche politiche. Si tratta di una nuova tranche di indagine dopo l'accelerazione del fascicolo principale culminato con una serie di perquisizioni nella sede del Garante nello scorso mese di gennaio.