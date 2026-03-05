Gambro il ministro Urso | Lavoriamo a una soluzione

Il ministro Urso ha dichiarato che si stanno cercando soluzioni per la situazione di Gambro, un’azienda importante nel settore biomedicale. Ha sottolineato che l’obiettivo è tutelare le competenze presenti in azienda, che si trova a fronteggiare una forte competizione internazionale caratterizzata da pratiche di dumping e concorrenza sleale. La discussione riguarda il futuro di questa realtà industriale.

"Il nostro impegno mira a preservare e valorizzare le competenze presenti in azienda, un'azienda di grande rilievo nel comparto biomedicale, che tutti sappiamo è sottoposto a una stressante competizione internazionale, spesso con fenomeni di dumping e concorrenza sleale". E' la rassicurazione che viene dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che nel question time della Camera ha risposto ad un'interrogazione presentata dal deputato modenese Matteo Richetti e Fabrizio Benzoni, capogruppo e vice capogruppo di Azione. "Sulla ex Gambro di Medolla, di proprietà del fondo Carlyle – avevano spiegato Richetti e Benzoni - si...