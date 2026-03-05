Gallarate 4 marzo | la catena di preghiera per la pace europea

Il 4 marzo 2026 a Gallarate si terrà una catena di preghiera dedicata alla pace europea. L’evento coinvolgerà diverse persone che si riuniranno per pregare insieme, creando un momento collettivo di solidarietà. La manifestazione si svolgerà nel centro cittadino, con l’obiettivo di promuovere un messaggio di unità e speranza tra i partecipanti.

Il cielo di Gallarate si prepara a diventare un palcoscenico di speranza per il mercoledì 4 marzo 2026. In questa data, la comunità locale aderisce a una proposta dei Vescovi Europei che trasforma la Quaresima in una catena di preghiera continentale. Non si tratta solo di un rito isolato, ma di un anello fondamentale di una rete spirituale che collega l'Albania all'Italia e oltre. L'evento centrale sarà ospitato nella Basilica Santa Maria Assunta, dove le campane scandiranno un orario preciso: alle 18.00 il Santo Rosario aprirà la giornata, seguito dalla Messa alle 18.30, dall'Adorazione Eucaristica alle 19.00 e conclusa con la Benedizione Eucaristica alle 19. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Mercoledì 4 marzo: tutta le Chiese in Italia si uniscono in preghiera per la paceUn solo cuore e un’unica voce: mercoledì 4 marzo tutte le Chiese in Italia si fermano per invocare il dono della pace.

Leggi anche: Catena eucaristica di preghiera: la Diocesi di Milano si attiva contro le guerre

Una raccolta di contenuti su Gallarate 4 marzo la catena di....

Discussioni sull' argomento Mercoledì 4 marzo 2026 a Gallarate si prega per la Pace; LA SETTIMANA ARANCIOBLU: UNO SGUARDO AL SETTORE GIOVANILE; Gallarate, danni alle auto e furti nel parcheggio; Fumo in cabina prima dell’atterraggio: scatta l’emergenza per un volo in arrivo a Malpensa.

Giuseppe Razza saluta l’ospedale di Gallarate dopo 31 anni di servizio tra i malati. facebook